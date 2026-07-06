Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 6 июля

Сегодня, 6 июля, на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Результаты на 6 июля:

Эшлин Крюгер (США, Q) – Марта Костюк (Украина, 12) – 4:6, 4:6;

Мари Боузкова (Чехия, 21) – Элисе Мертенс (Бельгия, 25) – 4:6, 4:6;

Жасмин Паолини (Италия, 13) – Александра Эала (Филиппины, 29) – 6:4, 4:6, 6:3;

Мэдисон Киз (США, 26) – Линда Носкова (Чехия, 9) – 4:6, 6:7 (2:7).

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдона проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.