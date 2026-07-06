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Фриц — Бублик: Тейлор повёл со счётом 2:0 по сетам в матче четвёртого круга Уимблдона

Фриц — Бублик: Тейлор повёл со счётом 2:0 по сетам в матче четвёртого круга Уимблдона
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На травяных кортах Лондона продолжается розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. В рамках матча четвёртого круга турнира свою встречу проводят казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 11-ю строчку рейтинга, и представитель США Тейлор Фриц (седьмой номер рейтинга). Фриц выиграл первый сет матча со счётом 7:6 (7:1), вторая партия также осталась за американцем – 6:4. На данный отрезок матча теннисисты потратили 28 минут.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 20:10 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		4 4
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Александр Бублик – Тейлор Фриц. Счёт личных встреч равный — 4-4 (2-0 — на траве в пользу Фрица).

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2026
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