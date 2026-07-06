Коболли в стиле Криштиану Роналду отпраздновал победу над де Минором на Уимблдоне

Финалист «Ролан Гаррос» – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли отпраздновал победу над австралийцем Алексом де Минором в четвёртом круге Уимблдона-2026 в стиле португальского футболиста Криштиану Роналду. Матч завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Роналду использует данное празднование после забитых голов. Португалец принимает участие в розыгрыше чемпионата мира – 2026 по футболу, проходящего в США, Мексике и Канаде. Сегодня, 6 июля, сборная Португалии поборется за выход в 1/4 финала турнира с Испанией.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.