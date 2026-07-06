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Коболли в стиле Криштиану Роналду отпраздновал победу над де Минором на Уимблдоне

Коболли в стиле Криштиану Роналду отпраздновал победу над де Минором на Уимблдоне
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Финалист «Ролан Гаррос» – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли отпраздновал победу над австралийцем Алексом де Минором в четвёртом круге Уимблдона-2026 в стиле португальского футболиста Криштиану Роналду. Матч завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:10 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 3
7 		7 7 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Фото: Пресс-служба Уимблдона

Роналду использует данное празднование после забитых голов. Португалец принимает участие в розыгрыше чемпионата мира – 2026 по футболу, проходящего в США, Мексике и Канаде. Сегодня, 6 июля, сборная Португалии поборется за выход в 1/4 финала турнира с Испанией.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Календарь ЧМ – 2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ – 2026 по футболу
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