Александр Бублик проиграл Тейлору Фрицу в 1/8 финала Уимблдона-2026

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга американцу Тейлору Фрицу (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Тейлор Фриц выполнил 23 подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Александр Бублик сделал в игре 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале турнира Тейлор Фриц сразится с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и чехом Иржи Легечкой.