Александр Бублик проиграл Тейлору Фрицу в 1/8 финала Уимблдона-2026
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга американцу Тейлору Фрицу (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 20:10 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|
|4
|4
11
Александр Бублик
А. Бублик
Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Тейлор Фриц выполнил 23 подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Александр Бублик сделал в игре 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале турнира Тейлор Фриц сразится с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и чехом Иржи Легечкой.
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