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Тейлор Фриц — Александр Бублик, результат матча 6 июля 2026, счет 3:0, 4-й круг Уимблдон-2026

Александр Бублик проиграл Тейлору Фрицу в 1/8 финала Уимблдона-2026
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга американцу Тейлору Фрицу (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 20:10 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		4 4
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Тейлор Фриц выполнил 23 подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Александр Бублик сделал в игре 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале турнира Тейлор Фриц сразится с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и чехом Иржи Легечкой.

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