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Григор Димитров — Артур Фери, результат матча 6 июля 2026, счет 2:3, 4-й круг Уимблдон-2026

Димитров на чемпионском тай-брейке проиграл 114-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона
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146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга британцу Артуру Фери (114-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (6:7).

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:25 МСК
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 4 6 7
7 		3 4 6 7 10
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

Теннисисты провели на корте 3 часа 58 минут. За время поединка Димитров выполнил 19 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Артур Фери сделал в игре семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Артур Фери поспорит с итальянцем Флавио Коболли.

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