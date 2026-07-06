Димитров на чемпионском тай-брейке проиграл 114-й ракетке мира в 1/8 финала Уимблдона
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146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга британцу Артуру Фери (114-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (6:7).
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:25 МСК
146
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|4
|6 7
|
|3
|4
|6
|7 10
114
Артур Фери
А. Фери
Теннисисты провели на корте 3 часа 58 минут. За время поединка Димитров выполнил 19 подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Артур Фери сделал в игре семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.
За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Артур Фери поспорит с итальянцем Флавио Коболли.
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