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Паолини стала автором уникального достижения для итальянского тенниса в рамках Уимблдона

Паолини стала автором уникального достижения для итальянского тенниса в рамках Уимблдона
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Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини стала первой представительницей Италии в Открытой эре, которой удалось дважды в карьере выйти в 1/4 финала на Уимблдоне, сообщает Opta Ace. В четвёртом круге турнира Паолини одолела представительницу Филиппин Александру Эалу со счётом 6:4, 4:6, 6:3

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Ранее Паолини выходила в 1/4 финала Уимблдона в сезоне-2024. На том турнире итальянка сыграла в финале, где уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Жасмин Паолини поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 1 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

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