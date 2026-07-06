Паолини стала автором уникального достижения для итальянского тенниса в рамках Уимблдона

Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини стала первой представительницей Италии в Открытой эре, которой удалось дважды в карьере выйти в 1/4 финала на Уимблдоне, сообщает Opta Ace. В четвёртом круге турнира Паолини одолела представительницу Филиппин Александру Эалу со счётом 6:4, 4:6, 6:3

Ранее Паолини выходила в 1/4 финала Уимблдона в сезоне-2024. На том турнире итальянка сыграла в финале, где уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Жасмин Паолини поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 1 июля. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.