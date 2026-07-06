Артур Фери — первый с 2014 года обладатель уайлд-кард, вышедший в 1/4 финала на Уимблдоне

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери стал первым обладателем уайлд-кард с 2014 года, которому удалось выйти в 1/4 финала на Уимблдоне, сообщает Opta Ace. В матче четвёртого круга турнира Фери обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).

В последний раз подобного результата добивался австралиец Ник Кирьос, который выходил в четвертьфинал Уимблдона-2014, где уступил канадцу Милошу Раоничу (7:6 (7:4), 2:6, 4:6, 6:7 (4:7)).

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Артур Фери поспорит с итальянцем Флавио Коболли.

Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.