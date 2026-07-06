Артур Фери поделился эмоциями после выхода в 1/4 финала Уимблдона

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2026, отметив присутствие легендарного швейцарца Роджера Федерера на трибунах во время матча. В четвёртом круге британец одолел болгарского теннисиста Григора Димитрова со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).

«Впервые играл на этом корте. Пять сетов против настоящей легенды нашего спорта. Я вырос всего в пяти минутах отсюда. И к тому же в первом ряду сидел, наверное, величайший теннисист всех времён и народов. Я его увидел», – сказал Фери в интервью на корте после поединка.

За выход в полуфинал Уимблдонского турнира – 2026 Артур Фери поспорит с итальянским теннисистом Флавио Коболли (10-я ракетка мира).