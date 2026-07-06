Флавио Коболли объяснил, почему отпраздновал победу на Уимблдоне в стиле Роналду

Финалист «Ролан Гаррос» – 2026, 10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, почему отпраздновал победу над австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Уимблдона-2026 в стиле футболиста Криштиану Роналду. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

– На этот раз вы отпраздновали победу в стиле Роналду. Теперь, когда Бразилия выбыла с турнира, будете болеть за Португалию?

– Я ждал этого вопроса (улыбается). Я ведь не играю, так что просто получаю удовольствие от того, что делает этот парень на поле. Мне очень нравится его празднование, нравится он сам. Мне также нравится празднование Куньи, однако на поле всё-таки не я.

Сегодня вечером я буду болеть за Португалию из-за Роналду. Но если они проиграют, то это точно будет не из-за меня, – сказал Коболли на пресс-конференции Уимблдона.