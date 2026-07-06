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«Он был явно сильнее меня». Бублик — о поражении от Тейлора Фрица в 1/8 финала Уимблдона

«Он был явно сильнее меня». Бублик — о поражении от Тейлора Фрица в 1/8 финала Уимблдона
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал поражение от американца Тейлора Фрица в матче четвёртого круга Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 20:10 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		4 4
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«После матча с Фрэнсисом [Тиафо] у меня в баке оставалось не так уж много топлива, но я сделал всё возможное, чтобы подготовиться к этой встрече, и боролся до самого конца.

Тейлор играл очень надёжно, допустил совсем немного ошибок и не дал мне много возможностей. Он был явно сильнее меня», – сказал Бублик на пресс-конференции после встречи.

За выход в полуфинал Уимблдонского турнира – 2026 Тейлор Фриц поспорит с победителем встречи Александр Зверев (Германия) – Иржи Легечка (Чехия).

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