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«Жасмин сыграла великолепно». Александра Эала — о поражении от Паолини на Уимблдоне

«Жасмин сыграла великолепно». Александра Эала — о поражении от Паолини на Уимблдоне
Комментарии

32-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала прокомментировала поражение в матче четвёртого круга Уимблдона-2026 от итальянки Жасмин Паолини (4:6, 6:4, 3:6).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

– Сегодня был очень тяжёлый матч. Думаю, Жасмин сыграла великолепно. Я отдала всё, что могла, сделала всё, что была способна сделать сегодня, поэтому горжусь собой. И я должна гордиться тем, чего смогла добиться на этой неделе. Уезжаю отсюда с позитивными мыслями.

– Вы уступили в очень напряжённом матче. Это был ваш первый выход в четвёртый круг турнира «Большого шлема». Когда вы будете вспоминать этот путь и последние несколько встреч, что назовёте главным позитивным итогом?
– Позитивных моментов очень много. Наверное, главное — то, как я справлялась с давлением. Давление есть каждую неделю, правда? Но чем сильнее ты хочешь победить, тем больше оно становится.

Я довольна тем, что не избегала этого давления, а принимала его. Думаю, мне удалось сохранять спокойствие в нужные моменты, контролировать свои эмоции и в целом показать лучший теннис, на который я была способна в тот день, – сказала Эала на пресс-конференции после матча.

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