Александр Бублик оценил игру Тейлора Фрица на Уимблдоне-2026

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил уровень игры американца Тейлора Фрица, отметив, что считает его одним из самых опасных соперников на траве. Ранее казахстанский теннисист проиграл Фрицу в четвёртом круге Уимблдона-2026 со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 4:6.

«Здесь есть только один игрок, который стоит особняком, — Янник Синнер. Если не брать его в расчёт, то, думаю, все остальные находятся примерно на одном уровне. Но Тейлор, безусловно, один из самых опасных соперников на траве, против которых мне доводилось играть», – сказал Бублик на пресс-конференции после поединка.

За выход в полуфинал Уимблдонского турнира – 2026 Тейлор Фриц поспорит с победителем встречи Александр Зверев (Германия) – Иржи Легечка (Чехия).