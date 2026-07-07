«Испытываю невероятное количество эмоций». Артур Фери — о выходе в 1/4 финала Уимблдона

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|4
|6 7
|
|3
|4
|6
|7 10
«Сейчас я испытываю невероятное количество эмоций. Это моя вторая подряд победа в пятисетовом поединке, и обе — со счётом 7:6 в пятом сете. Мне до сих пор трудно осознать всё, что произошло. Перед матчем я нервничал — это был особенный момент: Центральный корт, матч с Григором, который является потрясающим игроком. Но мне кажется, что я очень быстро освоился и с самого начала почувствовал себя комфортно», – сказал Фери на послематчевой пресс-конференции.
За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Артур Фери поборется с итальянским теннисистом Флавио Коболли (10-я ракетка мира).
- 7 июля 2026
-
01:10
-
00:54
-
00:41
-
00:33
-
00:20
-
00:12
- 6 июля 2026
-
23:39
-
23:24
-
23:02
-
22:57
-
22:44
-
22:27
-
22:21
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
20:52
-
20:30
-
20:11
-
19:58
-
19:44
-
19:19
-
18:53
-
18:38
-
18:13
-
18:01
-
17:44
-
17:29
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:46
-
15:30