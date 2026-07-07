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«Испытываю невероятное количество эмоций». Артур Фери — о выходе в 1/4 финала Уимблдона

«Испытываю невероятное количество эмоций». Артур Фери — о выходе в 1/4 финала Уимблдона
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:25 МСК
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 4 6 7
7 		3 4 6 7 10
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

«Сейчас я испытываю невероятное количество эмоций. Это моя вторая подряд победа в пятисетовом поединке, и обе — со счётом 7:6 в пятом сете. Мне до сих пор трудно осознать всё, что произошло. Перед матчем я нервничал — это был особенный момент: Центральный корт, матч с Григором, который является потрясающим игроком. Но мне кажется, что я очень быстро освоился и с самого начала почувствовал себя комфортно», – сказал Фери на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Артур Фери поборется с итальянским теннисистом Флавио Коболли (10-я ракетка мира).

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