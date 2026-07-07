«Испытываю невероятное количество эмоций». Артур Фери — о выходе в 1/4 финала Уимблдона

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).

«Сейчас я испытываю невероятное количество эмоций. Это моя вторая подряд победа в пятисетовом поединке, и обе — со счётом 7:6 в пятом сете. Мне до сих пор трудно осознать всё, что произошло. Перед матчем я нервничал — это был особенный момент: Центральный корт, матч с Григором, который является потрясающим игроком. Но мне кажется, что я очень быстро освоился и с самого начала почувствовал себя комфортно», – сказал Фери на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал Уимблдона-2026 Артур Фери поборется с итальянским теннисистом Флавио Коболли (10-я ракетка мира).