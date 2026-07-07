«Меня ждёт очень тяжёлый матч». Паолини — о предстоящей встрече с Костюк на Уимблдоне

Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Уимблдона-2026 с украинкой Мартой Костюк.

«Думаю, в этом году она показывает отличный теннис, очень сильно прибавила. Она умеет играть очень агрессивно, великолепная спортсменка, которая прекрасно двигается по корту. Меня ждёт очень, очень тяжёлый матч. Нам нужно хорошо к нему подготовиться, посмотреть, как она играет здесь, на траве.

Мы уже в четвертьфинале, поэтому такие поединки — это абсолютно нормально. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. И надеюсь, что зрителям тоже понравится этот матч», – сказала Паолини на пресс-конференции Уимблдона.