«Меня ждёт очень тяжёлый матч». Паолини — о предстоящей встрече с Костюк на Уимблдоне
Поделиться
Финалистка двух турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Уимблдона-2026 с украинкой Мартой Костюк.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2026, среда. 13:00 МСК
13
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Думаю, в этом году она показывает отличный теннис, очень сильно прибавила. Она умеет играть очень агрессивно, великолепная спортсменка, которая прекрасно двигается по корту. Меня ждёт очень, очень тяжёлый матч. Нам нужно хорошо к нему подготовиться, посмотреть, как она играет здесь, на траве.
Мы уже в четвертьфинале, поэтому такие поединки — это абсолютно нормально. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. И надеюсь, что зрителям тоже понравится этот матч», – сказала Паолини на пресс-конференции Уимблдона.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2026
-
01:10
-
00:54
-
00:41
-
00:33
-
00:20
-
00:12
- 6 июля 2026
-
23:39
-
23:24
-
23:02
-
22:57
-
22:44
-
22:27
-
22:21
-
21:51
-
21:25
-
21:21
-
20:52
-
20:30
-
20:11
-
19:58
-
19:44
-
19:19
-
18:53
-
18:38
-
18:13
-
18:01
-
17:44
-
17:29
-
16:59
-
16:48
-
16:43
-
16:29
-
16:15
-
15:46
-
15:30