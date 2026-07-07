«Очень доволен». Фриц прокомментировал победу над Бубликом в четвёртом круге Уимблдона

Финалист US Open – 2024, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

«Я очень доволен. Это был действительно тяжёлый матч. Выиграть в трёх сетах, особенно после того, как я сразу проиграл свою подачу — это хороший повод порадоваться за свою игру. Когда у меня появлялись шансы, я их использовал, а когда он создавал угрозу на моей подаче, мне удавалось выходить из сложных ситуаций. Когда играют два теннисиста с такой мощной подачей, разница в игре всегда минимальна», – сказал Фриц на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал Уимблдонского турнира – 2026 Тейлор Фриц поспорит с победителем встречи Александр Зверев (Германия) – Иржи Легечка (Чехия).