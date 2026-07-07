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«Очень доволен». Фриц прокомментировал победу над Бубликом в четвёртом круге Уимблдона

«Очень доволен». Фриц прокомментировал победу над Бубликом в четвёртом круге Уимблдона
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Финалист US Open – 2024, седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в четвёртом круге Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 20:10 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 1 		4 4
             
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Я очень доволен. Это был действительно тяжёлый матч. Выиграть в трёх сетах, особенно после того, как я сразу проиграл свою подачу — это хороший повод порадоваться за свою игру. Когда у меня появлялись шансы, я их использовал, а когда он создавал угрозу на моей подаче, мне удавалось выходить из сложных ситуаций. Когда играют два теннисиста с такой мощной подачей, разница в игре всегда минимальна», – сказал Фриц на послематчевой пресс-конференции.

За выход в полуфинал Уимблдонского турнира – 2026 Тейлор Фриц поспорит с победителем встречи Александр Зверев (Германия) – Иржи Легечка (Чехия).

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