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Матч Александра Зверева и Иржи Легечки на Уимблдоне-2026 был прерван. Известна причина

Матч Александра Зверева и Иржи Легечки на Уимблдоне-2026 был прерван. Известна причина
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Матч четвёртого круга Уимблдона 2026 года между чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026 третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 14-м номером рейтинга представителем Чехии Иржи Легечкой был прерван в середине третьего сета.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 22:50 МСК
Иржи Легечка
14
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Остановлен
0 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		5 3
6 		7 3
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Причиной остановки встречи стало то, что Зверев и Легечка не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени. Встречу возобновят на следующий игровой день на подаче чеха.

На момент написания новости счёт встречи 6:4, 7:5, 3:3 в пользу немецкого теннисиста. Победитель данного противостояния в 1/4 финала турнира сойдётся с американцем Тейлором Фрицем.

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