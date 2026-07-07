Матч Александра Зверева и Иржи Легечки на Уимблдоне-2026 был прерван. Известна причина

Матч четвёртого круга Уимблдона 2026 года между чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026 третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 14-м номером рейтинга представителем Чехии Иржи Легечкой был прерван в середине третьего сета.

Причиной остановки встречи стало то, что Зверев и Легечка не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени. Встречу возобновят на следующий игровой день на подаче чеха.

На момент написания новости счёт встречи 6:4, 7:5, 3:3 в пользу немецкого теннисиста. Победитель данного противостояния в 1/4 финала турнира сойдётся с американцем Тейлором Фрицем.