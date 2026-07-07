Матч Александра Зверева и Иржи Легечки на Уимблдоне-2026 был прерван. Известна причина
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Матч четвёртого круга Уимблдона 2026 года между чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026 третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым и 14-м номером рейтинга представителем Чехии Иржи Легечкой был прерван в середине третьего сета.
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 22:50 МСК
14
Иржи Легечка
И. Легечка
Остановлен
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|3
|
|7
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
Причиной остановки встречи стало то, что Зверев и Легечка не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени. Встречу возобновят на следующий игровой день на подаче чеха.
На момент написания новости счёт встречи 6:4, 7:5, 3:3 в пользу немецкого теннисиста. Победитель данного противостояния в 1/4 финала турнира сойдётся с американцем Тейлором Фрицем.
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