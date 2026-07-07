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Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 6 июля

Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 6 июля
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6 июля на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. Прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Результаты на 6 июля:

Алекс де Минор (Австралия, 6) – Флавио Коболли (Италия, 10) – 5:7, 6:7, 3:6;

Григор Димитров (Болгария, 146) – Артур Фери (Великобритания, 114) – 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7;

Тейлор Фриц (США, 7) – Александр Бублик (Казахстан, 11) – 7:6, 6:4, 6:4.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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