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Арина Соболенко опубликовала пост после вылета с Уимблдона-2026

Арина Соболенко опубликовала пост после вылета с Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в четвёртом круге Уимблдона-2026 от японки Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Благодарна за поддержку, Уимблдон. Забираю уроки из этого опыта и двигаюсь дальше. Увидимся скоро», — написала Соболенко на личной странице в одной из социальных сетей.

Арина Соболенко три раза в своей карьере выходила в полуфинал Уимблдона (2021, 2023, 2025). Белорусская теннисистка является чемпионкой четырёх турниров «Большого шлема» – US Open (2024, 2025) и Australian Open (2023, 2024).

Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

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