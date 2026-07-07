Арина Соболенко опубликовала пост после вылета с Уимблдона-2026
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после поражения в четвёртом круге Уимблдона-2026 от японки Наоми Осаки со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 2
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|7 7
14
Наоми Осака
Н. Осака
«Благодарна за поддержку, Уимблдон. Забираю уроки из этого опыта и двигаюсь дальше. Увидимся скоро», — написала Соболенко на личной странице в одной из социальных сетей.
Арина Соболенко три раза в своей карьере выходила в полуфинал Уимблдона (2021, 2023, 2025). Белорусская теннисистка является чемпионкой четырёх турниров «Большого шлема» – US Open (2024, 2025) и Australian Open (2023, 2024).
Действующей чемпионкой Уимблдона является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
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