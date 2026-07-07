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Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 7 июля

Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 7 июля
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Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. Пройдут матчи четвёртого круга и 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. 1/4 финала. Расписание на 7 июля, мск:

  • 15:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • 17:30 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7).

Вчера, 6 июля, не был завершён матч между немцем Александром Зверевым и чехом Иржи Легечкой. Теннисисты не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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