Уимблдон-2026, мужчины: расписание матчей на 7 июля

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у мужчин. Пройдут матчи четвёртого круга и 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. 1/4 финала. Расписание на 7 июля, мск:

15:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия);

17:30 — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7).

Вчера, 6 июля, не был завершён матч между немцем Александром Зверевым и чехом Иржи Легечкой. Теннисисты не успели доиграть до комендантского часа, который наступает в 23:00 по лондонскому времени.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.