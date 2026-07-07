Уимблдон-2026, женщины: расписание матчей на 7 июля

Сегодня, 7 июля, на травяных кортах Лондона продолжится розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. Пройдут матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Женщины. Расписание на 7 июля, мск:

15:30 — Джессика Пегула (США, 4) — Кори Гауфф (США, 7);

Наоми Осака (Япония, 14) — Каролина Мухова (Чехия, 10).

Действующей чемпионкой Уимблдона является третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0. В этом году Швёнтек завершила выступление на турнире в третьем круге.