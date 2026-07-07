Оже-Альяссим — Джокович: где смотреть, во сколько начало 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 7 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом (четвёртый в рейтинге). Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

В России матч между Оже-Альяссимом и Джоковичем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За развитием событий также можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.