Оже-Альяссим — Джокович: где смотреть, во сколько начало 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 7 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом (четвёртый в рейтинге). Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 17:30 МСК
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
В России матч между Оже-Альяссимом и Джоковичем не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. За развитием событий также можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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