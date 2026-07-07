В 1/4 финала Уимблдона-2026 вышли 5 из 23 финалистов травяных турниров 2026 года

Сегодня, 7 июля, на кортах травяного турнира «Большого шлема» Уимблдоне пройдут матчи 1/4 финала. До этой стадии соревнований дошли только 5 из 23 финалистов турниров на траве 2026 года.

Теннис. Финалисты травяных турниров, завершившие выступление на Уимблдоне:

Лондон — Донна Векич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания);

Хертогенбосх — Робин Монтгомери (США) — Барбора Крейчикова (Чехия);

Ноттингем — Мари Боузкова (Чехия) — Эмма Наварро (США);

Истбурн — Мэдисон Киз (США) — Татьяна Мария (Германия).

Штутгарт — Бен Шелтон (США);

Хертогенбосх — Камиль Майхшак (Польша) — Алекс де Минор (Австралия);

Галле — Фрэнсис Тиафо (США);

Лондон — Франсиско Серундоло (Аргентина) — Томми Пол (США);

Мальорка — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Итан Куинн (США);

Истбурн — Уго Умбер (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия).

В 1/4 финала Уимблдона вышли финалистки соревнований в Берлине Линда Носкова и Джессика Пегула, в Бад-Хомбурге — Каролина Мухова и Наоми Осака, а также Тейлор Фриц, который сыграл в решающих матчах в Штутгарте и Галле.