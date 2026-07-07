«Поняла, откуда берётся моя ценность». Марта Костюк — о результатах работы с психологом

13-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, чем ей помогает работа с психологом. На Уимблдоне-2026 Костюк вышла в 1/4 финала, где сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

— В последние месяцы вы говорили о работе с психологом, чтобы отделить результаты от собственного представления о себе. Сейчас у вас потрясающая серия побед — вы столько выиграли. Не возникает ли у вас риска снова скатиться в старые привычки и снова связывать результаты со своей самооценкой?

— Хороший вопрос. Думаю, нет, потому что я проделала много очень глубокой работы по осознанию себя на самом базовом человеческом уровне… Поняла, откуда берётся моя ценность. И она не исходит из того, что я теннисистка.

Так что, думаю, это помогает как-то отделить одно от другого. Я говорила Сандре перед моими матчами третьего и четвёртого раунда: я знаю, что уже хорошо поработала здесь. Очень довольна своим прогрессом на траве. Независимо от того, как закончится матч, я всё равно буду счастлива и рада американской серии турниров.

Стараюсь выходить на каждый матч с таким мышлением. Конечно, в жизни могут случиться разные вещи. Может что-то произойти, и я вернусь к старым привычкам. Но я усердно работала, чтобы этого не допустить. Я говорила об этом в Париже. Я сказала, что изменение этих привычек было самым трудным, что мне когда-либо приходилось пережить или сделать. Для меня играть в теннис гораздо проще, чем заниматься этим.

То же самое происходит, когда ты очень рано добиваешься большого успеха. В твоей жизни внезапно появляется столько нового, а ты совершенно не понимаешь, как со всем этим справляться. Когда же ты уже знаешь, что нужно, чтобы снова оказаться на этом уровне, когда проходишь через это несколько раз, ты уже примерно понимаешь, чего ожидать. Конечно, из-за этого все, наверное, становится менее захватывающим, но более стабильным. Думаю, здесь то же самое.

В своей жизни я уже много раз срывалась и возвращалась к старым привычкам и прежним реакциям. Так что не знаю. Посмотрим (улыбается), – сказала Костюк на пресс-конференции.