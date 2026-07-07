«Мне нужно бороться ещё больше, чем раньше». Димитров — о поражении на Уимблдоне

Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, что воспринимает своё поражение от Артура Фери на Уимблдоне как счастливый момент.
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— Очевидно, прошло ровно 52 недели — тот же раунд, тот же корт. Я знаю, вы не выиграли, но вы сыграли невероятный матч из пяти сетов и получили овации при уходе с корта. У вас остались более тёплые воспоминания в этот раз?
— Не знаю насчёт более тёплых воспоминаний (смеётся). На корте это снова было поражение, так что радостного мало. Но я выберу воспринимать это как счастливый момент. Каждый матч, который я играл до сих пор, был наполнен большим количеством эмоций. Конечно, это печально, это грустно. Конечно, хотел выступить лучше и даже гораздо лучше — кто знает, что могло бы случиться. По крайней мере, теперь я знаю, что мне просто не хватило сил, чтобы осуществить это. Но слушайте. Я попробую снова. Искренне верю, что у меня есть ещё такие моменты. Мне просто нужно найти способ повернуть это в свою пользу.
Нельзя просто щёлкнуть выключателем спустя 52 недели и ожидать, что будешь играть безупречно. Сейчас мне нужно бороться ещё больше, чем раньше. Нужно приложить куда больше усилий, чем прежде. Всё как будто удваивается для меня с этого момента, и мне нужно очень выборочно подходить ко всему, что я делаю на корте и вне его, чтобы дать себе наилучший шанс, — сказал Димитров на пресс-конференции.
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