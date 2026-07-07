Фери рассказал, что нервничал из-за присутствия Федерера на трибунах на Уимблдоне
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери высказался о присутствии 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на его матче четвёртого круга на Уимблдоне. Фери обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:25 МСК
146
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|4
|6 7
|
|3
|4
|6
|7 10
114
Артур Фери
А. Фери
«Когда я включил телевизор в раздевалке, чтобы посмотреть женский матч, увидел, что Роджер Федерер в Королевской ложе. Я не знал, что он придёт, и сразу написал своей команде: «Роджер в ложе, и я довольно нервничаю». Невероятно оказаться в ситуации, когда один из лучших игроков всех времён смотрит на тебя… и тем более — во время пятисетового матча против Димитрова на Центральном корте Уимблдона», — сказал Фери на пресс-конференции.
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