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Фери рассказал, что нервничал из-за присутствия Федерера на трибунах на Уимблдоне

Фери рассказал, что нервничал из-за присутствия Федерера на трибунах на Уимблдоне
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери высказался о присутствии 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на его матче четвёртого круга на Уимблдоне. Фери обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7).

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 18:25 МСК
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 4 6 7
7 		3 4 6 7 10
             
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери

«Когда я включил телевизор в раздевалке, чтобы посмотреть женский матч, увидел, что Роджер Федерер в Королевской ложе. Я не знал, что он придёт, и сразу написал своей команде: «Роджер в ложе, и я довольно нервничаю». Невероятно оказаться в ситуации, когда один из лучших игроков всех времён смотрит на тебя… и тем более — во время пятисетового матча против Димитрова на Центральном корте Уимблдона», — сказал Фери на пресс-конференции.

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