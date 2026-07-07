«Он будет готов на все 100%». Фери — о предстоящем матче с Коболли на Уимблдоне

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на Уимблдоне-2026, где он сыграет с 10-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.

«Будет очень тяжёлый матч. Ожидаю совсем другого поединка, чем в Австралии, потому что условия другие, и я уверен, что он будет готов на все 100%. В том матче я действительно хорошо играл и чувствовал, что доминировал. Мы собираемся использовать тот опыт для подготовки к встрече в среду», — сказал Фери на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Фери и Коболли — 1-0 в пользу Артура. Он обыграл Флавио в первом круге Australian Open — 2026 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:1.