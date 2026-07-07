«Учитесь проигрывать». Остапенко — Зигемунд после матча в миксте на Уимблдоне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в паре с представителем Сальвадора Марсело Аревало вышла в полуфинал Уимблдона-2026 в миксте. В четвертьфинале соревнований они обыграли дуэт Лауры Зигемунд и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:4, 7:6 (9:7).
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Во время тай-брейка во втором сете Зигемунд подавала, но превысила время и получила второе предупреждение. Она подала и допустила двойную ошибку. Это вызвало гнев немки, и она пожаловалась судье, отметив, что Остапенко специально тратит время, «подбрасывает мяч 18 раз», чтобы выиграть время. В следующем розыгрыше Лаура и Эдуард проиграли матч, немка не захотела подавать руку Остапенко у сетки. Роже-Васслен и Зигемунд продолжили жаловаться судье на вышке.
«Вам нужно лучше принимать поражения, учитесь проигрывать», — сказала Остапенко.
Зигемунд ушла сердитая, а Остапенко продолжила диалог с Роже-Вассленом. Француз утверждал, что нельзя было давать предупреждение в такой решающий момент матча, а также отметил, что Остапенко тратит время на подачу. Елена согласилась и добавила: «Я почти всегда укладываюсь в отведённое время».
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