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«Меня совсем не удивляет его прорыв». Фриц — о результатах Фери на Уимблдоне-2026

«Меня совсем не удивляет его прорыв». Фриц — о результатах Фери на Уимблдоне-2026
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался об успешном выступлении британца Артура Фери на Уимблдоне-2026. В 1/4 финала Фери сыграет с итальянцем Флавио Коболли.

«В 2024-м мы практически всю неделю тренировались вместе. Я тогда играл очень хорошо – уже на следующей неделе дошёл до финала итогового турнира в Турине. Но Артур обыгрывал меня практически каждый день. Я тогда подумал: «Этот парень действительно очень хорош». Поэтому меня совсем не удивляет его прорыв на Уимблдоне. Уже тогда понимал, что он способен играть на очень высоком уровне. Он хорошо воспользовался тем, как для него сложилась сетка, и его результаты меня совсем не удивляют», – сказал Фриц на пресс-конференции.

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