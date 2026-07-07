Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 7 июля, продолжится травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвертьфинале соревнований 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим четвёртую строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джоковича и Оже-Альяссима. Счёт личных встреч Новака и Феликса — 1-1. Серб победил в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме в 2022 году со счётом 7:5, 7:6 (7:1), а канадец взял реванш в Лондоне в рамках Кубка Лэйвера на харде в зале в 2022 году — 6:3, 7:6 (7:3).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.