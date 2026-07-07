Алекс де Минор назвал одним из худших в карьере поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026. Он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.

«Это разбивает мне сердце. Такая вот реальность. Я посвящаю невероятное количество часов своей работе и уже много лет готовлюсь к моментам вроде этого. И оказаться неспособным справиться с задачей, когда появляется возможность… это ужасно. Это очень тяжело.

Теннис — довольно странный вид спорта. Если бы я играл так, как умею, этот матч мне бы не показался таким уж плохим, особенно на этом покрытии. Думаю, у меня много козырей, чтобы навредить ему. Но если я не играю на том уровне, на который способен, и к тому же сам создаю себе препятствия, то всё усложняется. Флавио заслуживает всяческой похвалы: он проявил себя в важные моменты, нанёс несколько отличных ударов, и это стало решающим фактором. Как это объяснить? Очень просто: психологически я был не на высоте.

Это одно из худших поражений в моей карьере. К сожалению, мне кажется, что такие поражения продолжаются. С этим нелегко смириться. Бывают этапы в карьере, когда чувствуешь, что у тебя есть возможности сделать следующий шаг, выйти на другой уровень и стать ещё лучшей версией себя. Но когда снова и снова ты остаёшься позади, начинаешь сомневаться в себе. Начинаешь спрашивать: смогу ли когда‑нибудь преодолеть этот барьер и сделать скачок. Думаю, это смесь двух вещей: с одной стороны, я очень требователен к себе, с другой — пытаюсь быть реалистом. Знаю, что нахожусь в хорошей позиции, но хочу больше и не получаю этого. Это битва, с которой я живу каждый день. Это поражение — просто ещё одно в списке», — приводит слова де Минора AS.