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Алекс де Минор назвал одним из худших в карьере поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026

Алекс де Минор назвал одним из худших в карьере поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026. Он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:10 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 3
7 		7 7 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Это разбивает мне сердце. Такая вот реальность. Я посвящаю невероятное количество часов своей работе и уже много лет готовлюсь к моментам вроде этого. И оказаться неспособным справиться с задачей, когда появляется возможность… это ужасно. Это очень тяжело.

Теннис — довольно странный вид спорта. Если бы я играл так, как умею, этот матч мне бы не показался таким уж плохим, особенно на этом покрытии. Думаю, у меня много козырей, чтобы навредить ему. Но если я не играю на том уровне, на который способен, и к тому же сам создаю себе препятствия, то всё усложняется. Флавио заслуживает всяческой похвалы: он проявил себя в важные моменты, нанёс несколько отличных ударов, и это стало решающим фактором. Как это объяснить? Очень просто: психологически я был не на высоте.

Это одно из худших поражений в моей карьере. К сожалению, мне кажется, что такие поражения продолжаются. С этим нелегко смириться. Бывают этапы в карьере, когда чувствуешь, что у тебя есть возможности сделать следующий шаг, выйти на другой уровень и стать ещё лучшей версией себя. Но когда снова и снова ты остаёшься позади, начинаешь сомневаться в себе. Начинаешь спрашивать: смогу ли когда‑нибудь преодолеть этот барьер и сделать скачок. Думаю, это смесь двух вещей: с одной стороны, я очень требователен к себе, с другой — пытаюсь быть реалистом. Знаю, что нахожусь в хорошей позиции, но хочу больше и не получаю этого. Это битва, с которой я живу каждый день. Это поражение — просто ещё одно в списке», — приводит слова де Минора AS.

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