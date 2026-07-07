Алекс де Минор: я — боец, и внутри, и снаружи. Поэтому встану и дам себе ещё один шанс

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что не знает, когда сможет оправиться от поражения на Уимблдоне-2026. В четвёртом круге он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.
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«Не знаю. Я какое‑то время не буду играть на турнирах. Но эти поражения накапливаются. Цели, убеждения и мечты, которые у тебя есть, начинают исчезать или кажутся чуть дальше, чем прежде. Мне кажется, пару лет назад я был определённо ближе к ним. Сейчас просто чувствую, что отдаляюсь от этих мечт.
С каждым разом мне всё труднее. Такая вот реальность. В конце концов у меня нет другого выбора. Я не скажу: «всё, хватит, вешаю ракетку». Пока всё ещё свежо. Это адски больно, но я встану. Я — боец, и внутри, и снаружи. Поэтому встану и дам себе ещё один шанс. Просто хочу, чтобы случилось что‑то, что будет поддерживать во мне надежду. Иначе играть в этот спорт без надежды — очень, очень тяжело», — сказал де Минор на пресс-конференции.
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