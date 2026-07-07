Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор: я — боец, и внутри, и снаружи. Поэтому встану и дам себе ещё один шанс

Алекс де Минор: я — боец, и внутри, и снаружи. Поэтому встану и дам себе ещё один шанс
Комментарии

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что не знает, когда сможет оправиться от поражения на Уимблдоне-2026. В четвёртом круге он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:10 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		6 4 3
7 		7 7 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Не знаю. Я какое‑то время не буду играть на турнирах. Но эти поражения накапливаются. Цели, убеждения и мечты, которые у тебя есть, начинают исчезать или кажутся чуть дальше, чем прежде. Мне кажется, пару лет назад я был определённо ближе к ним. Сейчас просто чувствую, что отдаляюсь от этих мечт.

С каждым разом мне всё труднее. Такая вот реальность. В конце концов у меня нет другого выбора. Я не скажу: «всё, хватит, вешаю ракетку». Пока всё ещё свежо. Это адски больно, но я встану. Я — боец, и внутри, и снаружи. Поэтому встану и дам себе ещё один шанс. Просто хочу, чтобы случилось что‑то, что будет поддерживать во мне надежду. Иначе играть в этот спорт без надежды — очень, очень тяжело», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Материалы по теме
Алекс де Минор назвал одним из худших в карьере поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android