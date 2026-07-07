Мертенс — об Уимблдоне: подумала, что это мой шанс. Может, последний. А может, и нет

27-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс рассказала, сложно ли было выйти во вторую неделю турнира «Большого шлема». Бельгийка впервые в карьере сыграет в 1/4 финала Уимблдона.

– Об этом можно мечтать, но не каждому удаётся выйти в четвертьфинал. Думаю, с тех пор прошло уже много времени. Я четвёртый раз играла здесь в 1/8 финала, но пройти дальше до этого у меня никогда не получалось. Я подумала, что, возможно, это мой шанс. Кто знает – может, последний. А может, и нет. Но мне уже за 30, поэтому выйти в четвертьфинал – это нечто невероятное.

– Сложно ли выйти во вторую неделю турнира «Большого шлема»?

– Быть здесь, на второй неделе – это не сложно. Я замотивирована – никогда не знаешь, чем всё закончится. Думаю, главное — верить в себя, использовать возможности, которые могут появиться. Конечно, у Боузковой был очень хороший травяной сезон. Я знала это с самого начала, однако находиться здесь несложно, – сказала Мертенс на пресс-конференции.