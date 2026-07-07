Гауфф одолела Пегулу в трёх сетах и вышла в полуфинал Уимблдона

Седьмая ракетка мира Кори Гауфф (США) пробилась в полуфинал Уимблдона, переиграв в матче 1/4 финала соотечественницу четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Гауфф семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из пяти. Пегула сделала два эйса и допустила две двойные ошибки, сумев реализовать три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Кори Гауфф сразится с победительницей встречи между Наоми Осакой (Япония) и Каролиной Муховой (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.