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Джессика Пегула — Кори Гауфф, результат матча 7 июля, счёт 1:2, 1/4 финала Уимблдон

Гауфф одолела Пегулу в трёх сетах и вышла в полуфинал Уимблдона
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Седьмая ракетка мира Кори Гауфф (США) пробилась в полуфинал Уимблдона, переиграв в матче 1/4 финала соотечественницу четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Гауфф семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из пяти. Пегула сделала два эйса и допустила две двойные ошибки, сумев реализовать три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Кори Гауфф сразится с победительницей встречи между Наоми Осакой (Япония) и Каролиной Муховой (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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