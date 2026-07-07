Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026, в трёх сетах обыграв Штруффа
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:05 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
74
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
В 1/4 финала действующий чемпион турнира Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа.
Встреча Синнера и Штруффа продлилась 2 часа и 37 минут. В её рамках Янник 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в финал Уимблдона Синнер сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7).
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