«Какое-то безумие». Гауфф — о выходе в полуфинал Уимблдона
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала выход в полуфинал Уимблдонского турнира 2026 года.
Ранее Кори одержала волевую победу над четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США) в матче 1/4 финала. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|3
|
|6
|6
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Если честно, какое-то безумие, если учитывать, что я за последние два года перед этим турниром ни одного матча на траве не выиграла», – сказала Гауфф в интервью на корте.
В поединке 1/2 финала Уимблдона соперницей американки станет победительница матча между Наоми Осакой (Япония) и Каролиной Муховой (Чехия).
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.
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