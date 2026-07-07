«Какое-то безумие». Гауфф — о выходе в полуфинал Уимблдона

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала выход в полуфинал Уимблдонского турнира 2026 года.

Ранее Кори одержала волевую победу над четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США) в матче 1/4 финала. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Если честно, какое-то безумие, если учитывать, что я за последние два года перед этим турниром ни одного матча на траве не выиграла», – сказала Гауфф в интервью на корте.

В поединке 1/2 финала Уимблдона соперницей американки станет победительница матча между Наоми Осакой (Япония) и Каролиной Муховой (Чехия).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля.