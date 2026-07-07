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«Спасибо, что напомнили». Синнер — на слова интервьюера про жару на «Ролан Гаррос» — 2026

«Спасибо, что напомнили». Синнер — на слова интервьюера про жару на «Ролан Гаррос» — 2026
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в полуфинал Уимблдона-2026 рассказал, как ощущал себя в четвертьфинале, учитывая, что в Лондоне изменилась погода.

В 1/4 финала Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 4 3
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

— Вам важно было завершить матч в трёх сетах? Сегодня жарко, почти 30°C, не совсем температуры Открытого чемпионата Франции. Насколько для вас было облегчением пройти такой поединок в жару?
— Да, спасибо, что напомнили (смеётся). Мы с командой много работали, особенно после Парижа, пытаясь понять, что там пошло не так. Мы подготовились наилучшим образом. И в любом случае сегодня это была огромная проверка. Я чувствовал себя сегодня действительно комфортно с физической точки зрения. Хороший шаг вперёд. В то же время, если повторится то, что было в Париже, надеюсь, что нет, но, если повторится, мы знаем, что нужно снова что-то изменить. Очень рад вернуться в полуфинал. Спасибо за поддержку. Я знаю, что день был жарким для всех нас. Увидимся в следующем круге, — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, Синнер провально выступил на «Ролан Гаррос» — 2026. Он проиграл во втором круге соревнований, по ходу матча испытывая проблемы со здоровьем из-за жары.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 1 1
3 		2 7 6 6
             
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
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