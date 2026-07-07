«Спасибо, что напомнили». Синнер — на слова интервьюера про жару на «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в полуфинал Уимблдона-2026 рассказал, как ощущал себя в четвертьфинале, учитывая, что в Лондоне изменилась погода.
В 1/4 финала Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа.
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— Вам важно было завершить матч в трёх сетах? Сегодня жарко, почти 30°C, не совсем температуры Открытого чемпионата Франции. Насколько для вас было облегчением пройти такой поединок в жару?
— Да, спасибо, что напомнили (смеётся). Мы с командой много работали, особенно после Парижа, пытаясь понять, что там пошло не так. Мы подготовились наилучшим образом. И в любом случае сегодня это была огромная проверка. Я чувствовал себя сегодня действительно комфортно с физической точки зрения. Хороший шаг вперёд. В то же время, если повторится то, что было в Париже, надеюсь, что нет, но, если повторится, мы знаем, что нужно снова что-то изменить. Очень рад вернуться в полуфинал. Спасибо за поддержку. Я знаю, что день был жарким для всех нас. Увидимся в следующем круге, — сказал Синнер в интервью на корте.
Напомним, Синнер провально выступил на «Ролан Гаррос» — 2026. Он проиграл во втором круге соревнований, по ходу матча испытывая проблемы со здоровьем из-за жары.
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