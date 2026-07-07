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Гауфф: наконец-то я могу не чувствовать нервозности, выходя на центральный корт

Гауфф: наконец-то я могу не чувствовать нервозности, выходя на центральный корт
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Кори Гауфф (США) прокомментировала свой первый в карьере выход в полуфинал Уимблдона.

«После семи лет участия в этом турнире, я наконец-то могу не чувствовать нервозности, выходя на центральный корт. Я не знаю, становлюсь ли я ветераном или…», – сказала Гауфф в интервью на корте.

Ранее в матче 1/4 финала Кори одолела четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Следующей соперницей Гауфф станет победительница в матче между Наоми Осакой (Япония) и Каролиной Муховой (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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