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«С ним очень тяжело». Синнер ответил, за счёт чего смог одолеть Штруффа без потери сетов

«С ним очень тяжело». Синнер ответил, за счёт чего смог одолеть Штруффа без потери сетов
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал Уимблдона-2026. В 1/4 финала Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 одолел 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 4 3
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

— Прежде всего против него очень, очень тяжело играть. Он заслуживает всего, чего добился в своей карьере. За пределами корта он замечательный человек, и его окружает потрясающая команда. В начале матча мне показалось, что он начал лучше меня. У меня были трудности, но я старался войти в игру. Стал немного лучше подавать. Во втором сете я вёл с брейком, однако не смог удержать преимущество. Но я старался сохранять концентрацию. Конечно, я очень рад снова выйти здесь в полуфинал.

— Он оказал на вас серьёзное давление во втором сете. Вы проявили невероятную стойкость. Как много вы работаете над тем, чтобы уметь возвращаться в игру таким образом?
— Второй сет мог закончиться иначе. Мне кажется, тай-брейки — это всегда 50 на 50. Большая разница, ведёшь ли ты по сетам или счёт равный. В третьем сете я определённо чувствовал себя спокойнее. Процент его первой подачи немного снизился, что помогло мне играть увереннее. Поэтому я очень рад, что удалось закончить матч в трёх сетах. Против него действительно очень, очень непросто играть. Я очень доволен результатом, — сказал Синнер в интервью на корте.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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