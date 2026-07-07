Синнер повторил достижение Федерера, Надаля, Джоковича и Алькараса на ТБШ

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вошёл в исключительное число игроков после победы в четвертьфинале Уимблдона-2026. Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 одолел 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа и вышел в полуфинал турнира.

Для 24-летнего Синнера полуфинал Уимблдона-2026 станет 10-м в карьере на турнирах «Большого шлема».

С 2000 года только Синнер, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Карлос Алькарас смогли выйти в минимум 10 полуфиналов на ТБШ до достижения 25 лет, сообщает Opta Ace.

Синнеру исполнится 25 лет 16 августа.