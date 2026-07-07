Синнер повторил достижение Федерера, Надаля, Джоковича и Алькараса на ТБШ
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вошёл в исключительное число игроков после победы в четвертьфинале Уимблдона-2026. Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 одолел 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа и вышел в полуфинал турнира.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:05 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|
|6 4
|3
74
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Для 24-летнего Синнера полуфинал Уимблдона-2026 станет 10-м в карьере на турнирах «Большого шлема».
С 2000 года только Синнер, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Карлос Алькарас смогли выйти в минимум 10 полуфиналов на ТБШ до достижения 25 лет, сообщает Opta Ace.
Синнеру исполнится 25 лет 16 августа.
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