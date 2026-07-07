Янник Синнер обошёл Стефана Эдберга по числу побед в статусе первой ракетки мира

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер вышел на чистое 10-е место по количеству побед на уровне ATP в качестве первой ракетки мира с момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году.

Сегодня, 7 июля, Синнер (1) со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 одолел 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа. Это его 95-я победа в карьере в роли лидера мирового рейтинга (при девяти поражениях).

Синнер обогнал по этому показателю чемпиона шести мэйджоров шведского теннисиста Стефана Эдберга (у него 94 победы при 20 поражениях).

За выход в финал Уимблдона Синнер сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7).