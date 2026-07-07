Зверев пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026, где сразится с Фрицем

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026.

В матче 1/8 финала Зверев (2) со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл 14-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку (13). Отметим, что данный поединок переносился со вчера, 6 июля, при счёте 3:3 в третьем сете.

Встреча Зверева и Легечки продлилась 3 часа и 25 минут. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Иржи 14 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в полуфинал травяного мэйджора Зверев сразится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (6).