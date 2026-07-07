Зверев пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026, где сразится с Фрицем
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал Уимблдона-2026.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2026, вторник. 17:50 МСК
14
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 3
|1
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|3
|4
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|5
|6
|6 6
|
|7
|3
|7 8
3
Александр Зверев
А. Зверев
В матче 1/8 финала Зверев (2) со счётом 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) обыграл 14-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку (13). Отметим, что данный поединок переносился со вчера, 6 июля, при счёте 3:3 в третьем сете.
Встреча Зверева и Легечки продлилась 3 часа и 25 минут. В её рамках Александр 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Иржи 14 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
За выход в полуфинал травяного мэйджора Зверев сразится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем (6).
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