Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер высказался о полуфинале Уимблдона и возможном сопернике Новаке Джоковиче

Янник Синнер высказался о полуфинале Уимблдона и возможном сопернике Новаке Джоковиче
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о предстоящем полуфинале Уимблдона и возможной встрече с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем (Сербия).

— Очевидно, мы пока не знаем, с кем вы сыграете дальше. Если это будет Новак, то у вас была хорошая победная серия с ним, но в Австралии он взял верх (на Australian Open – 2026 Джокович обыграл Синнера в полуфинале. — Прим. «Чемпионата»). Меняет ли это как-то расстановку сил?
— Во-первых, давайте дождёмся результатов. У него сложный матч. Если это будет Новак, я считаю, что каждый матч уникален. Даже когда у меня была та небольшая победная серия, я чувствовал, что у каждой игры своя история. Особенно на таком покрытии. Если у тебя не идёт подача или ты не очень хорошо чувствуешь мяч, будет очень и очень тяжело. В любом случае я рад снова выйти в полуфинал. Я счастлив бороться за каждый мяч, а там – посмотрим. Большего я сделать не могу. Он столько раз побеждал на этом турнире и прекрасно знает, как нужно действовать. Я жду этого матча.

Если же это будет Феликс [Оже-Альяссим], то мы уже несколько раз играли друг с другом и примерно понимаем, чего ожидать. Мы тренировались вместе перед турниром. Он очень, очень агрессивный игрок. В любом случае прежде всего я рад снова оказаться в полуфинале и постараюсь показать свой лучший теннис. Надеюсь, что это будет удачный для меня день», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее в матче 1/4 финала Янник одолел немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 4 3
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Календарь Уимблдона (м)
Сетка Уимблдона (м)
Материалы по теме
Мухова выбила Осаку на пути к 1/2 финала Уимблдона! Джокович играет, Синнер прошёл. LIVE!
Live
Мухова выбила Осаку на пути к 1/2 финала Уимблдона! Джокович играет, Синнер прошёл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android