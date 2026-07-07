Янник Синнер высказался о полуфинале Уимблдона и возможном сопернике Новаке Джоковиче

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о предстоящем полуфинале Уимблдона и возможной встрече с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем (Сербия).
— Очевидно, мы пока не знаем, с кем вы сыграете дальше. Если это будет Новак, то у вас была хорошая победная серия с ним, но в Австралии он взял верх (на Australian Open – 2026 Джокович обыграл Синнера в полуфинале. — Прим. «Чемпионата»). Меняет ли это как-то расстановку сил?
— Во-первых, давайте дождёмся результатов. У него сложный матч. Если это будет Новак, я считаю, что каждый матч уникален. Даже когда у меня была та небольшая победная серия, я чувствовал, что у каждой игры своя история. Особенно на таком покрытии. Если у тебя не идёт подача или ты не очень хорошо чувствуешь мяч, будет очень и очень тяжело. В любом случае я рад снова выйти в полуфинал. Я счастлив бороться за каждый мяч, а там – посмотрим. Большего я сделать не могу. Он столько раз побеждал на этом турнире и прекрасно знает, как нужно действовать. Я жду этого матча.
Если же это будет Феликс [Оже-Альяссим], то мы уже несколько раз играли друг с другом и примерно понимаем, чего ожидать. Мы тренировались вместе перед турниром. Он очень, очень агрессивный игрок. В любом случае прежде всего я рад снова оказаться в полуфинале и постараюсь показать свой лучший теннис. Надеюсь, что это будет удачный для меня день», – сказал Синнер на пресс-конференции.
Ранее в матче 1/4 финала Янник одолел немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
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- 7 июля 2026
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