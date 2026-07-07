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Наоми Осака — Каролина Мухова, результат матча 7 июля, счёт 0:2, 1/4 финала Уимблдон

Осака вылетела с Уимблдона, проиграв Муховой в двух сетах
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Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака (Япония) проиграла чешской теннисистке Каролине Муховой в четвертьфинале Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Осака сделала девять эйсов и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из трёх. Мухова шесть раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Каролина Мухова встретится с седьмой ракеткой мира Кори Гауфф (США).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).

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