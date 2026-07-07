Осака вылетела с Уимблдона, проиграв Муховой в двух сетах

Четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака (Япония) проиграла чешской теннисистке Каролине Муховой в четвертьфинале Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Осака сделала девять эйсов и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из трёх. Мухова шесть раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Каролина Мухова встретится с седьмой ракеткой мира Кори Гауфф (США).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).