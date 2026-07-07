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Янник Синнер рассказал, что жара не помешала ему в матче со Штруффом

Янник Синнер рассказал, что жара не помешала ему в матче со Штруффом
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Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что жара не мешала ему во время матча 1/4 финала с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:05 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		7 7 6
5 		6 4 3
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

— Сегодня довольно жарко. Жара здесь ощущается иначе, чем в Париже и Австралии?
— Было нормально. То есть тепло, однако ничего сумасшедшего… В Австралии, мне кажется, тяжелее ещё и из-за покрытия, на котором играешь. На харде жар идёт ещё и снизу. Сегодня было довольно сухо, что сильно отличается от влажной и тёплой погоды, это совсем другое. Сегодня я чувствовал себя довольно комфортно. Было тепло, да. Мне кажется, было похоже на Париж. Но да, было нормально, – сказал Синнер на пресс-конференции.

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