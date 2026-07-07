Янник Синнер рассказал, что жара не помешала ему в матче со Штруффом

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что жара не мешала ему во время матча 1/4 финала с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Встреча закончилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

— Сегодня довольно жарко. Жара здесь ощущается иначе, чем в Париже и Австралии?

— Было нормально. То есть тепло, однако ничего сумасшедшего… В Австралии, мне кажется, тяжелее ещё и из-за покрытия, на котором играешь. На харде жар идёт ещё и снизу. Сегодня было довольно сухо, что сильно отличается от влажной и тёплой погоды, это совсем другое. Сегодня я чувствовал себя довольно комфортно. Было тепло, да. Мне кажется, было похоже на Париж. Но да, было нормально, – сказал Синнер на пресс-конференции.