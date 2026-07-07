«О боже, я ужасно нервничала». Мухова — о четвертьфинале с Осакой

Девятая ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) прокомментировала победу над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой (Япония) и поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал Уимблдона.

Встреча четвертьфинала закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

— Ты выглядела очень спокойной на протяжении всего матча…

— О боже, я ужасно нервничала (смеётся). Она невероятная спортсменка. Мы столько раз играли друг с другом… Всего неделю назад встречались на турнире. Сейчас мы уже очень хорошо знаем друг друга. Я понимала, что нельзя терять концентрацию ни на секунду. Нужно продолжать бороться и играть каждый мяч. Если дать ей хоть малейший шанс, она им воспользуется, и всё может перевернуться. Желаю ей всего наилучшего. Она отличная теннисистка. Простите, я даже не знаю, что говорю…

Это просто невероятно. Я безумно счастлива из-за сегодняшней победы и этой атмосферы. Не знаю, в курсе ли вы, однако до этого я играла на этом корте трижды, и счёт был 0:3, так что у нас с ним были, скажем так, натянутые отношения (смеётся). Но я невероятно рада, что сегодня мы наконец-то это сделали и я одержала победу на ваших глазах. Спасибо, что поддерживали меня. Это было потрясающе, – сказала Мухова в интервью на корте.