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«О боже, я ужасно нервничала». Мухова — о четвертьфинале с Осакой

«О боже, я ужасно нервничала». Мухова — о четвертьфинале с Осакой
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Девятая ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) прокомментировала победу над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой (Япония) и поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал Уимблдона.

Встреча четвертьфинала закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 18:10 МСК
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

— Ты выглядела очень спокойной на протяжении всего матча…
— О боже, я ужасно нервничала (смеётся). Она невероятная спортсменка. Мы столько раз играли друг с другом… Всего неделю назад встречались на турнире. Сейчас мы уже очень хорошо знаем друг друга. Я понимала, что нельзя терять концентрацию ни на секунду. Нужно продолжать бороться и играть каждый мяч. Если дать ей хоть малейший шанс, она им воспользуется, и всё может перевернуться. Желаю ей всего наилучшего. Она отличная теннисистка. Простите, я даже не знаю, что говорю…

Это просто невероятно. Я безумно счастлива из-за сегодняшней победы и этой атмосферы. Не знаю, в курсе ли вы, однако до этого я играла на этом корте трижды, и счёт был 0:3, так что у нас с ним были, скажем так, натянутые отношения (смеётся). Но я невероятно рада, что сегодня мы наконец-то это сделали и я одержала победу на ваших глазах. Спасибо, что поддерживали меня. Это было потрясающе, – сказала Мухова в интервью на корте.

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