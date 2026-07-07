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Джоковичу потребовался медицинский тайм-аут в 1-м сете матча с Оже-Альяссимом на Уимблдоне

Джоковичу потребовался медицинский тайм-аут в 1-м сете матча с Оже-Альяссимом на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом в рамках 1/4 финала Уимблдона-2026.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 10 		3
7 12 		2
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

К Джоковичу на корт вышел физиотерапевт. Новак указывал ему на лодыжку, объясняя причину дискомфорта.

Фото: скриншот из трансляции ESPN

На момент написания новости счёт 5:5 в первом сете. Ни Джокович, ни Оже-Альяссим пока не отдавали геймы не своей подаче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Победитель матча Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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