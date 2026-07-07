Джоковичу потребовался медицинский тайм-аут в 1-м сете матча с Оже-Альяссимом на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом в рамках 1/4 финала Уимблдона-2026.

К Джоковичу на корт вышел физиотерапевт. Новак указывал ему на лодыжку, объясняя причину дискомфорта.

Фото: скриншот из трансляции ESPN

На момент написания новости счёт 5:5 в первом сете. Ни Джокович, ни Оже-Альяссим пока не отдавали геймы не своей подаче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Победитель матча Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.