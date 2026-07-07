Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 7 июля

7 июля на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвертьфинал. Результаты на 7 июля:

Джессика Пегула (США) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 3:6, 3:6;

Наоми Осака (Япония) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (4:7), 4:6.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является третья ракетка мира полька Ига Швёнтек, обыгравшая в прошлогоднем финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.