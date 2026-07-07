Кори Гауфф повторила достижение Шараповой, сестёр Уильямс, Клейстерс и Энен на ТБШ

Двукратная чемпионка мэйджоров, седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала шестой теннисисткой с 2000 года, достигшей полуфиналов всех четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде до того, как ей исполнилось 23 года.

Сегодня, 7 июля, Гауфф впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала Кори со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла соотечественницу Джессику Пегулу.

В XXI веке до Гауфф дойти до полуфиналов на всех мэйджорах до достижения 23 лет удавалось только Винус Уильямс (США), Серене Уильямс (США), Ким Клейстерс (Бельгия), Жюстин Энен (Бельгия) и Марии Шараповой (Россия), сообщает Opta Ace.