Кори Гауфф повторила достижение Шараповой, сестёр Уильямс, Клейстерс и Энен на ТБШ
Поделиться
Двукратная чемпионка мэйджоров, седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала шестой теннисисткой с 2000 года, достигшей полуфиналов всех четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде до того, как ей исполнилось 23 года.
Сегодня, 7 июля, Гауфф впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала Кори со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла соотечественницу Джессику Пегулу.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
В XXI веке до Гауфф дойти до полуфиналов на всех мэйджорах до достижения 23 лет удавалось только Винус Уильямс (США), Серене Уильямс (США), Ким Клейстерс (Бельгия), Жюстин Энен (Бельгия) и Марии Шараповой (Россия), сообщает Opta Ace.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2026
-
21:21
-
21:05
-
20:51
-
20:49
-
20:34
-
20:30
-
20:11
-
19:52
-
19:29
-
19:16
-
19:06
-
18:59
-
18:41
-
18:28
-
18:20
-
17:56
-
17:51
-
17:28
-
17:16
-
17:13
-
16:49
-
15:20
-
14:30
-
14:26
-
13:53
-
13:40
-
12:54
-
12:07
-
11:48
-
10:56
-
10:47
-
10:11
-
09:50
-
09:40
-
09:30