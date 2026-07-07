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Кори Гауфф повторила достижение Шараповой, сестёр Уильямс, Клейстерс и Энен на ТБШ

Кори Гауфф повторила достижение Шараповой, сестёр Уильямс, Клейстерс и Энен на ТБШ
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Двукратная чемпионка мэйджоров, седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала шестой теннисисткой с 2000 года, достигшей полуфиналов всех четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде до того, как ей исполнилось 23 года.

Сегодня, 7 июля, Гауфф впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала Кори со счётом 4:6, 6:3, 6:3 обыграла соотечественницу Джессику Пегулу.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 15:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В XXI веке до Гауфф дойти до полуфиналов на всех мэйджорах до достижения 23 лет удавалось только Винус Уильямс (США), Серене Уильямс (США), Ким Клейстерс (Бельгия), Жюстин Энен (Бельгия) и Марии Шараповой (Россия), сообщает Opta Ace.

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