Оже-Альяссим — Джокович: Новак на затяжном тай-брейке выиграл 1-й сет 1/4 финала Уимблдона

Завершился первый сет матча 1/4 финала Уимблдона-2026, в котором 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Первую партию со счётом 7:6 (12:10) выиграл 39-летний Джокович.

Первый сет матча продлился 1 час и 19 минут. В его рамках Джокович не реализовал три заработанных брейк-пойнта, Оже-Альяссим — один.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Победитель матча Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.