Оже-Альяссим — Джокович: Новак на затяжном тай-брейке выиграл 1-й сет 1/4 финала Уимблдона
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Завершился первый сет матча 1/4 финала Уимблдона-2026, в котором 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Первую партию со счётом 7:6 (12:10) выиграл 39-летний Джокович.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 19:40 МСК
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2-й сет
0 : 1
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|5
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|3
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|2
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Первый сет матча продлился 1 час и 19 минут. В его рамках Джокович не реализовал три заработанных брейк-пойнта, Оже-Альяссим — один.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим в 1/4 финала Уимблдона-2026.
Победитель матча Джокович — Оже-Альяссим сразится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира Янником Синнером (Италия) в полуфинале Уимблдона-2026.
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