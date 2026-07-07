«Конечно, я буду смотреть». Синнер — о матче Джоковича и Оже-Альяссима

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, что посмотрит четвертьфинальный матч Уимблдона между Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) и Новаком Джоковичем (Сербия). Один из теннисистов станет его соперником в полуфинале.

— Как вы подходите к анализу своего следующего соперника, когда ещё не знаете, с кем будете играть? Вы делаете это во время матча Новака и Феликса или ждёте окончания игры?

— Вы имеете в виду, буду ли я смотреть?

— Да...

— Конечно, буду. Мне в любом случае нравится смотреть теннис. Разумеется, я понимаю, что это будет совсем другая история, потому что, с кем бы я ни встретился, матч будет отличаться из-за определённых тактических нюансов. Но я всё равно посмотрю. Мне в целом нравится наблюдать за игрой. Думаю, это будет интересный матч. А уже после него всё будет немного иначе, ведь у нас впереди два выходных, так что завтра будет очень спокойный день. А вот на следующий день придётся поработать поинтенсивнее. Надеюсь, что буду готов к полуфиналу, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее в своём матче 1/4 финала Уимблдона Янник обыграл немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.